Свитолина в трисетовой игре уступила в полуфинале турнира в Дубае

В полуфинале Дубаи Свитолина встречалась с Белиндой Бенчич, которой уступила в далеком уже 2014 году. С тех пор жребий не сводил соперниц. Но даже спустя почти пять лет ситуация не изменилась, наша соотечественница уступила швейцарке — 2:6; 6:3; 6:7 (3:7) и не смогла защитить свой прошлогодний титул.

Примечательно, что при счете 6:5 в пользу Бенчич соперница имела три матчбола, но украинка отыграла все три.

Добавим, что оппоненткой Бенчич по финалу станет 2-я сеяная чешка Петра Квитова.