Світоліна та Цуренко оприлюднили весняний календар турнірів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко назвали весняні турніри в яких вони поведуть боротьбу за титули, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Цуренко та сайт Світоліної.
Четверта ракетка світу Світоліна на цьому тижні стартуватиме на змаганнях категорії "Premier Mandatory" в Індіан-Уеллс. Починаючи з 20-го березня вона побореться на турнірі аналогічної категорії в Маямі. Далі в розкладі спортсменки виступи на трьох ґрунтових турнірах: 23-го квітня на турнірі "Premier" у Штутгарті, з 5-го травня в Мадриді ("Premier Mandatory") і з 14-го в Римі ("Premier 5").
Натомість Цуренко планує зіграти на турнірах WTA в Монтерреї (з 2 квітня), Римі, Мадриді і Рабаті, а також на Кубку Федерації проти Канади (21-22 квітня). Матчева зустріч збірних в рамках плей-оф Другої Світової групи відбудеться в Монреалі.
Відзначимо, що вже завтра киянка стартуватиме на змаганнях WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллс проти іспанки Лари Арруабаррени-Весіно (80 ракетка світу).
Нагадаємо, на сайті WTA розпочалося голосування за кілька номінацій, на перемогу в яких претендують українські тенісистки.