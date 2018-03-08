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Світоліна та Цуренко оприлюднили весняний календар турнірів

Світоліна та Цуренко оприлюднили весняний календар турнірів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко назвали весняні турніри в яких вони поведуть боротьбу за титули, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Цуренко та сайт Світоліної.

Четверта ракетка світу Світоліна на цьому тижні стартуватиме на змаганнях категорії "Premier Mandatory" в Індіан-Уеллс. Починаючи з 20-го березня вона побореться на турнірі аналогічної категорії в Маямі. Далі в розкладі спортсменки виступи на трьох ґрунтових турнірах: 23-го квітня на турнірі "Premier" у Штутгарті, з 5-го травня в Мадриді ("Premier Mandatory") і з 14-го в Римі ("Premier 5").

Натомість Цуренко планує зіграти на турнірах WTA в Монтерреї (з 2 квітня), Римі, Мадриді і Рабаті, а також на Кубку Федерації проти Канади (21-22 квітня). Матчева зустріч збірних в рамках плей-оф Другої Світової групи відбудеться в Монреалі.

Відзначимо, що вже завтра киянка стартуватиме на змаганнях WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллс проти іспанки Лари Арруабаррени-Весіно (80 ракетка світу).

Нагадаємо, на сайті WTA розпочалося голосування за кілька номінацій, на перемогу в яких претендують українські тенісистки.

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