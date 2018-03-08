Свитолина и Цуренко обнародовали весенний календарь турниров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко назвали весенние турниры в которых они поведут борьбу за титулы, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Цуренко и сайт Свитолиной.
Четвертая ракетка мира Свитолина на этой неделе стартует на соревнованиях категории "Premier Mandatory" в Индиан-Уэллс. Начиная с 20-го марта она поборется на турнире аналогичной категории в Майами. Далее в расписании спортсменки выступления на трех грунтовых турнирах: 23 апреля на турнире "Premier" в Штутгарте, с 5-го мая в Мадриде ("Premier Mandatory") и с 14-го в Риме ("Premier 5").
Зато Цуренко планирует сыграть на турнирах WTA в Монтеррее (с 2 апреля), Риме, Мадриде и Рабате, а также на Кубке Федерации против Канады (21-22 апреля). Матчевая встреча сборных в рамках плей-офф Второй Мировой группы состоится в Монреале.
Отметим, что уже завтра киевлянка стартует на соревнованиях WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс против испанки Лары Арруабаррена-Весино (80 ракетка мира).
Напомним, на сайте WTA началось голосование за несколько номинаций, на победу в которых претендуют украинские теннисистки.