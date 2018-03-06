Світоліна стала претенденткою на звання кращої тенісистки місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На сайті WTA розпочалося голосування за кілька номінацій, на перемогу в яких претендують українські тенісистки, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Перша ракетка України Еліна Світоліна другий місяць поспіль потрапила в номінацію "Тенісистка місяця" завдяки захисту титулу в Дубаї. Конкурентками українки стали Петра Квітова, яка перемагала на змаганнях у Досі та Санкт-Петербурзі, а також іспанка Гарбін'є Мугуруса (фінал в Досі і півфінал в Дубаї).
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Відзначимо, що вперше до числа претенденток в одній з номінацій, а саме "Прорив місяця", потрапила уродженка Миколаєва, третя ракетка країни Катерина Козлова. Тут на нагороду ще претендує росіянка Касаткіна та словачка Кужмова.
Зауважимо, що минулого місяця Козлова провела дебютний фінал на турнірах WTA, ставши фіналісткою змагань у Тайвані.
Додамо також, імена переможниць стануть відомими 9 березня.