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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57470 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68516 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71422 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105477 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца

Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца

Киев  •  УНН

 • 10002 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. На сайте WTA началось голосование за несколько номинаций, на победу в которых претендуют украинские теннисистки, сообщает УНН со ссылкой на WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй месяц подряд попала в номинацию "Теннисистка месяца" благодаря защите титула в Дубае. Конкурентками украинки стали Петра Квитова, которая побеждала на соревнованиях в Дохе и Санкт-Петербурге, а также испанка Гарбинье Мугуруса (финал в Дохе и полуфинал в Дубае).

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Отметим, что впервые в число претенденток в одной из номинаций, а именно "Прорыв месяца", попала уроженка Николаева, третья ракетка страны Екатерина Козлова. Здесь на награду еще претендует россиянка Касаткина и словачка Кужмова.

Заметим, что в прошлом месяце Козлова провела дебютный финал на турнирах WTA, став финалисткой соревнований в Тайване.

Добавим также, имена победительниц станут известны 9 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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