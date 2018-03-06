Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На сайте WTA началось голосование за несколько номинаций, на победу в которых претендуют украинские теннисистки, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй месяц подряд попала в номинацию "Теннисистка месяца" благодаря защите титула в Дубае. Конкурентками украинки стали Петра Квитова, которая побеждала на соревнованиях в Дохе и Санкт-Петербурге, а также испанка Гарбинье Мугуруса (финал в Дохе и полуфинал в Дубае).
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Отметим, что впервые в число претенденток в одной из номинаций, а именно "Прорыв месяца", попала уроженка Николаева, третья ракетка страны Екатерина Козлова. Здесь на награду еще претендует россиянка Касаткина и словачка Кужмова.
Заметим, что в прошлом месяце Козлова провела дебютный финал на турнирах WTA, став финалисткой соревнований в Тайване.
Добавим также, имена победительниц станут известны 9 марта.