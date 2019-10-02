Світоліна стала чвертьфіналісткою турніру "Premier Mandatory" в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна провела черговий матч на змаганнях WTA Premier Mandatory в Пекіні, повідомляє кореспондент УНН.
У поєдинку третього кола українка протистояла Софії Кенін з США (16 в WTA), і змогла виграти перший сет завдяки єдиному брейку – 6:3. Двома брейками ознаменувався старт другого сету після чого доля вирішувалася на тай-брейку – на користь американки 7:6 (8).
Третя партія закінчилася на користь українки, яка реалізувала шостий матчбол – 6:3.
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Зауважимо, у чвертьфінальному поєдинку Світоліна змагатиметься із кривдницею Даяни Ястремської, 8-ю сіяною Кікі Бертенс із Нідерландів.
Додамо, до 1/4 фіналу також вже вийшла Ешлі Барті (1 сіяна) і Петра Квітова (7).