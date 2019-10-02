Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира "Premier Mandatory" в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела очередной матч на соревнованиях WTA Premier Mandatory в Пекине, сообщает корреспондент УНН.
В поединке третьего круга украинка противостояла Софии Кенин из США (16 в WTA), и смогла выиграть первый сет благодаря единственному брейку - 6:3. Двумя брейками ознаменовался старт второго сета после чего судьба решалась на тай-брейке - в пользу американки 7:6 (8).
Третья партия закончилась в пользу украинцки, которая реализовала шестой матчбол - 6:3.
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Отметим, что в четвертьфинальном поединке Свитолина сразится с обидчицей Дайаны Ястремской, 8-й сеяной Кики Бертенс из Нидерландов.
Добавим, в 1/4 финала также вышла Эшли Барти (1 сеяная) и Петра Квитова (7).