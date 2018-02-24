Світоліна розповіла про план на гру проти росіянки у фіналі турніру в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна підбила підсумки поєдинку 1/2 фіналу та розповіла про майбутній двобій за титул переможниці змагань серії WTA Premier у Дубаї, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Про перемогу над екс-першою ракеткою світу Ангелік Кербер: “я рада, що матч завершився в двох сетах. Наші попередні зустрічі завжди були наполегливими. Фізично було складно. Я дуже задоволена тим, як я зіграла у важкі моменти матчу. Була пара розіграшів, які вирішили перший сет, і той момент у другому сеті, коли я зуміла відігратися”.
Також українка прокоментувала майбутнє протистояння за титул із росіянкою Дариною Касаткіною.
“У Касаткіної був дуже непростий шлях до фіналу. Мені просто потрібно сфокусуватися на своїй грі, як завжди. Необхідно бути готовою протистояти такій опонентці, адже це ще один фінал, ще один шанс виграти титул, ще одна можливість чогось навчитися. Для мене дуже важливо вийти на корт і викластися на всі 100 відсотків, і тоді подивимося”, — підкреслила провідна тенісистка світу.
Додамо, що у минулому році Світоліна стала переможницею даних змагань в ОАЕ.