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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62802 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76622 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79349 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107245 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100356 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111516 просмотра

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Свитолина рассказала о плане на игру против россиянки в финале турнира в Дубае

Свитолина рассказала о плане на игру против россиянки в финале турнира в Дубае

Киев  •  УНН

 • 8692 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Четвертая ракетка мира Элина Свитолина подвела итоги поединка 1/2 финала и рассказала о предстоящем поединке за титул победительницы соревнований серии WTA Premier в Дубае, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

О победе над экс-первой ракеткой мира Кербер: “я рада, что матч завершился в двух сетах. Наши предыдущие встречи всегда были настойчивы. Физически было сложно. Я очень довольна тем, как я сыграла в трудные моменты матча. Была пара розыгрышей, которые решили первый сет, и тот момент во втором сете, когда я сумела отыграться”.

Также украинка прокомментировала предстоящее противостояние за титул с россиянкой Дарьей Касаткиной.

“В Касаткиной был очень непростой путь до финала. Мне просто нужно сфокусироваться на своей игре, как обычно. Необходимо быть готовым противостоять такой оппонентке, ведь это еще один финал, еще один шанс выиграть титул, еще одна возможность чему-то научиться. Для меня очень важно выйти на корт и выложиться на все 100 процентов, и тогда посмотрим”, — подчеркнула ведущая теннисистка мира.

Добавим, что в прошлом году Свитолина стала победительницей данных соревнований в ОАЭ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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