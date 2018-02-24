Свитолина рассказала о плане на игру против россиянки в финале турнира в Дубае

О победе над экс-первой ракеткой мира Кербер: “я рада, что матч завершился в двух сетах. Наши предыдущие встречи всегда были настойчивы. Физически было сложно. Я очень довольна тем, как я сыграла в трудные моменты матча. Была пара розыгрышей, которые решили первый сет, и тот момент во втором сете, когда я сумела отыграться”.

Также украинка прокомментировала предстоящее противостояние за титул с россиянкой Дарьей Касаткиной.

“В Касаткиной был очень непростой путь до финала. Мне просто нужно сфокусироваться на своей игре, как обычно. Необходимо быть готовым противостоять такой оппонентке, ведь это еще один финал, еще один шанс выиграть титул, еще одна возможность чему-то научиться. Для меня очень важно выйти на корт и выложиться на все 100 процентов, и тогда посмотрим”, — подчеркнула ведущая теннисистка мира.

Добавим, что в прошлом году Свитолина стала победительницей данных соревнований в ОАЭ.