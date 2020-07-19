Світоліна провела півфінальний матч на другому турнірі в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися у фінал на другому міні-турнірі, що стартував у Берліні, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Світоліна не змогла вдруге за тиждень обіграти латвійську тенісистку Анастасію Севастову. У півфіналі другого етапу показового турніру “bett1 Aces” в Берліні українка всього за 47 хвилин поступилася представниці Латвії — 1:6, 1:6.
Зазначимо, що в матчі за третє місце Світоліна посперечається з німецькою тенісисткою Андреєю Петкович.
Крім того, у фіналі змагань Севастова зустрінеться з чешкою Петрою Квітовою.
Нагадаємо, що в першому виставковому турнірі в Берліні перемога дісталася українці.