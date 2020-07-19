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Світоліна провела півфінальний матч на другому турнірі в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися у фінал на другому міні-турнірі, що стартував у Берліні, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Світоліна не змогла вдруге за тиждень обіграти латвійську тенісистку Анастасію Севастову. У півфіналі другого етапу показового турніру “bett1 Aces” в Берліні українка всього за 47 хвилин поступилася представниці Латвії — 1:6, 1:6.

Зазначимо, що в матчі за третє місце Світоліна посперечається з німецькою тенісисткою Андреєю Петкович.

Крім того, у фіналі змагань Севастова зустрінеться з чешкою Петрою Квітовою.

Нагадаємо, що в першому виставковому турнірі в Берліні перемога дісталася українці.

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