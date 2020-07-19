Свитолина провела полуфинальный матч на втором турнире в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал на втором мини-турнире, стартовавшем в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Свитолина не смогла второй раз за неделю обыграть латвийскую теннисистку Анастасию Севастову. В полуфинале второго этапа показательного турнира “bett1 Aces” в Берлине украинка всего за 47 минут уступила представительнице Латвии — 1:6, 1:6.
Отметим, что в матче за третье место Свитолина поспорит с немецкой теннисисткой Андреа Петкович.
Кроме того, в финале соревнований Севастова встретится с чешкой Петрой Квитовой.
Напомним, что в первом выставочном турнире в Берлине победа досталась украинке.