Світоліна пропустить матч Кубку Федерації проти Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні був офіційно оголошений склад збірної України на матч плей-оф Другої світової групи Кубка Федерації проти Канади, інформує УНН з посиланням на сайт ukrtennis.
Першим номером збірної в бій відправиться 41-а на даний момент ракетка світу Леся Цуренко, другим номером – 78-а в класифікації Катерина Бондаренко, а третя - 50-а в парному рейтингу Ольга Савчук.
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Таким чином, у нашій команді, очолюваній капітаном Михайлом Філімою, цього разу буде лише три тенісистки.
Додамо, що подія відбудеться наступного тижня (ігри пройдуть 21-22 квітня) в Монреалі.