Свитолина пропустит матч Кубка Федерации против Канады

Первым номером сборной в бой отправится 41-я на данный момент ракетка мира Леся Цуренко, вторым номером - 78-я в классификации Екатерина Бондаренко, а третья - 50-я в парном рейтинге Ольга Савчук.

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Таким образом, в нашей команде, возглавляемой капитаном Михаилом Филимой, на этот раз будет только три теннисистки.

Добавим, что событие состоится на следующей неделе (игры пройдут 21-22 апреля) в Монреале.