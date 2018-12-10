Світоліна пробилася до фіналу виставкового турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна провела стартовий поєдинок на турнірі в французькому містечку Кане, який носить характер виставкових змагань, інформує УНН з посиланням на Twitter змагань.
У півфінальному поєдинку Світоліна виявилас кращою за француженку Манон Леонар, яка займає лише 1205 місце в світовому рейтингу. Матч тривав 1 годину та 23 хвилини – 6:3, 6:4.
У фіналі Світоліна зустрінеться з переможницею поєдинку Олександра Сасновіч (Білорусь, WTA 30) - Еліца Костова (Болгарія, WTA 215).
Додамо, що у фіналі минулорічного турніру "Open de Caen" Світоліна обіграла 371 ракетку світу Одрі Альбі.