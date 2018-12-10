Свитолина пробилась в финал выставочного турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела стартовый поединок на турнире во французском городке Кане, который носит характер выставочных соревнований, информирует УНН со ссылкой на Twitter соревнований.
В полуфинальном поединке Свитолина оказалась лучше француженку Манон Леонар, которая занимает лишь 1205 место в мировом рейтинге. Матч продолжался 1:00 и 23 минуты — 6:3, 6:4.
В финале Свитолина встретится с победительницей поединка Александра Саснович (Беларусь, WTA 30) — Элица Костова (Болгария, WTA 215).
Добавим, что в финале прошлогоднего турнира “Open de Caen” Свитолина обыграла 371 ракетку мира Одри Альби.