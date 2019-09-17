Світоліна перемогла у першій зустрічі на кортах турніру в Гуанчжоу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Перша ракетка жіночого тенісу України Еліна Світоліна святкувала перемогу у матчі першого кола турніру WTA у Гуанчжоу, повідомляє кореспондент УНН.
Перша сіяна у протистоянні із “лакі лузером” словенкою Далілою Якупович втратила гейм на власній подачі — 0:2. Однак згодом зуміла оформити два брейки та святкувала виграш у першій партії — 6:3.
У другій партії українка захопила лідерство на корті з рахунком 4:1. Наприкінці сету тенісистки обмінялися виграними геймами на чужих подачах, що призвело до успіху першої сіяної — 6:3.
Зауважимо, в 1/8 фіналу Світоліна сперечатиметься за путівку до чвертьфіналу із чешкою Марією Боузковою (63 WTA).
Крім того додамо,сьогодні на кортах Гуанчжоу також стартуватиме уродженка Миколаєва Катерина Козлова.