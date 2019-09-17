Свитолина победила в первой встрече на кортах турнира в Гуанчжоу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина праздновала победу в матче первого круга турнира WTA в Гуанчжоу, сообщает корреспондент УНН.
Первая сеяная в противостоянии с “лаки лузером” словенкой Далила Якупович потеряла гейм на собственной подаче — 0:2. Однако впоследствии сумела оформить два брейка и праздновала выигрыш в первой партии — 6:3.
Во второй партии украинка захватила лидерство на корте со счетом 4: 1. В конце сета теннисистки обменялись выигранными геймами на чужих подачах, что привело к успеху первой сеяной — 6:3.
Заметим, в 1/8 финала Свитолина оспаривать путевку в четвертьфинал с чешкой Марией Боузковою (63 WTA).
Кроме того добавим, сегодня на кортах Гуанчжоу также стартует уроженка Николаева Екатерина Козлова.