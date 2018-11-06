Світоліна назвала новий тренерський штаб

“Команда була сформована кілька днів тому, останні переговори з тренером. На даний момент у мене буде тренером Енді Беттлс, який був спаринг-партнером, зараз він буде головним тренером. Було прийнято рішення з мого боку, буде новий фітнес-тренер, який базується в Лондоні. Це команда, яка буде їздити зі мною постійно. Також буде помічник — нова роль в моїй команді. Він буде робити все можливе, щоб як краще підготувати мене до матчу, турніру і інші дрібні деталі, які він буде вирішувати”, — наголосива Світоліна.

Примітно, що раніше в цьому сезоні Світоліна працювала з Тьєррі Аскьонном і Ніком Савіано, але на підсумковому турнірі в.о. тренера був Ендрю Беттлс.