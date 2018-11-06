Свитолина назвала новый тренерский штаб

“Команда была сформирована несколько дней назад, последние переговоры с тренером. На данный момент у меня будет тренером Энди Беттлс, который был спарринг-партнером, сейчас он будет главным тренером. Было принято решение с моей стороны, будет новый фитнес-тренер, который базируется в Лондоне. Это команда, которая будет ездить со мной постоянно. Также будет помощник — новая роль в моей команде. Он будет делать все возможное, чтобы как лучше подготовить меня к матчу, турнира и другие мелкие детали, которые он будет решать”, — подчеркнул Свитолина.

Примечательно, что ранее в этом сезоне Свитолина работала с Тьерри Аскьонном и Ником Савиано, но на итоговом турнире и.о. тренера был Эндрю Беттлс.