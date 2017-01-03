Світлофор встановили у Києві на розі Б. Хмельницького та вул.Леонтовича

У відомстві пояснили, що головною підставою для його спорудження стали регулярні затори на бульварі Тараса Шевченка через низьку пропускну здатність вулиці Леонтовича. Як наслідок, автомобілі під час руху з бульвару наліво на вулицю Леонтовича накопичувалися на тому перехресті, що ускладнювало рух бульваром.

“Наразі в центральній частині міста інтенсивність руху як автомобілів, так і пішоходів дуже висока, тож впорядкування руху за допомогою світлофорів — цілком дієвий метод поліпшення ситуації із заторами. Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР) дозволяє дистанційно налагоджувати синхронізацію роботи світлофорних об’єктів, щоб поліпшити рух автотранспорту”, — зазначив директор КП “Київдорсервіс”.