Светофор установили в Киеве на углу Б.Хмельницкого и ул.Леонтовича
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве заработал новый светофорный объект на перекрестке улицы Б.Хмельницкого с Леонтовича. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В ведомстве пояснили, что главным основанием для его сооружения стали регулярные заторы на бульваре Тараса Шевченко из-за низкой пропускной способности улицы Леонтовича. В результате, автомобили во время движения с бульвара налево на улицу Леонтовича скапливались на этом перекрестке, что затрудняло движение по бульвару.
"Сейчас в центральной части города интенсивность движения как автомобилей, так и пешеходов очень высокая, поэтому упорядочение движения с помощью светофоров - вполне действенный метод улучшения ситуации с пробками. Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) позволяет дистанционно настраивать синхронизацию работы светофорных объектов, чтобы улучшить движение автотранспорта", - отметил директор КП "Киевдорсервис".