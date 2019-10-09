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Світлична претендує на посаду заступника секретаря РНБО

Київ • УНН

 • 17008 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це стало відомо з поданої нею декларації, опублікованої в реєстрі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

Світлична претендує на посаду заступника секретаря РНБО

У декларації Світличної у розділі "Місце роботи" вказано "Рада національної безпеки і оборони України", а у графі про посаду (або посада, на яку претендуєте як кандидат) – "заступник секретаря".

Раніше УНН повідомляв, що народний депутат України від партії "Слуга народу" Олексій Кучер претендує на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який до цього був заступником секретаря РНБО.

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