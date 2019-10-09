Светличная претендует на должность заместителя секретаря СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом стало известно из поданной ей декларации, опубликованной в реестре на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.
В декларации Светличной в разделе "Место работы" указано "Совет национальной безопасности и обороны Украины", а в графе о должности (или должность, на которую претендуете как кандидат) - "заместитель секретаря".
Ранее УНН сообщал, что народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Кучер претендует на должность главы Харьковской областной государственной администрации.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который до этого был заместителем секретаря СНБО.