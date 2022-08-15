Світлана Лобода у Ризі провела благодійний концерт на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У неділю Світлана Лобода дала у Ризі благодійний концерт на підтримку України. Про це повідомляє УНН.
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У неділю Світлана Лобода дала у Ризі благодійний концерт. Частину грошей із продажу квитків спрямують на допомогу Україні. Це перший концерт Лободи від початку війни. Для українських біженців вхід зробили безкоштовним.
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"Сьогодні я співатиму для тих, хто обирає бік миру, для тих, хто перебуває тут, на цьому концерті, тому що правий завжди той, хто захищає свій будинок", - сказала українська співачка.
Нагадаємо
Українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року активно гастролює Росією та замовчує про війну на Батьківщині, вперше з березня з'явилася на сцені. Артистка виступила на весіллі у Вірменії.