Світ втомився не від підтримки України, а від комплексів путіна – Подоляк

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"Забудьте про словосполучення "втома від України". Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" путіна", – заявив Подоляк.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський президент володимир путін хоче принести кризу під двері кожного європейського дому, а Україна стоїть на заваді цим планам, тому європейським партнерам так важливо продовжувати підтримку нашої країни.