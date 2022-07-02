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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Світ втомився не від підтримки України, а від комплексів путіна – Подоляк

Світ втомився не від підтримки України, а від комплексів путіна – Подоляк

Київ • УНН

 • 142127 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав у своєму твіттер-акаунті, що світ втомився від газового шантажу, криз, терору та брехні з боку рф, передає УНН.

Цитата

"Забудьте про словосполучення "втома від України". Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" путіна", – заявив Подоляк.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський президент володимир путін хоче принести кризу під двері кожного європейського дому, а Україна стоїть на заваді цим планам, тому європейським партнерам так важливо продовжувати підтримку нашої країни.

Українські Національні Новини

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