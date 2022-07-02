путін хоче принести кризу під двері кожного європейського дому: Кулеба пояснив, чому важливо підтримувати Україну

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"Продовжувати підтримувати Україну дуже важливо для європейських партнерів, бо путін ненавидить благополуччя європейців і хоче принести кризу під двері кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цих зловмисних планів. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе", - зазначив Кулеба у Twitter.

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Видання Politico написало про побоювання світових лідерів, що "невдовзі їхня громадськість не буде готова до боротьби". "Втома від війни приходить скрізь", — цитує видання прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас. При цьому вона додала, що "ми не можемо втомлюватися, тому що ми повинні допомогти Україні захистити свою країну".

Про те, що американці, британці та інші західні країни мають зберігати рішучість покарати москву, попри вплив війни на світові ціни на нафту, заявив днями і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він наголосив, що дозволити путіну досягти успіху під час вторгнення в Україну матиме "абсолютно катастрофічні" наслідки для всього світу.