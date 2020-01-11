Світ відзначає День вдячності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У світі відзначають Міжнародний день вдячності або Міжнародний день "дякую" (International Thank You Day). Саме сьогодні є ідеальна можливість висловити свою вдячність близьким людям, передає УНН.
Всесвітній день "дякую", покликаний нагадати жителям планети про цінність гарних манер, ввічливості, уміння дякувати оточуючих за добрі вчинки, був заснований за ініціативою ЮНЕСКО і ООН. Вперше слово "дякую" зафіксовано у словнику-розмовнику, виданому в Парижі у 1586 році.
Існує думка, що компанія вітальних листівок рекламувала це свято для збільшення своїх продажів. Однак це не робить концепцію Міжнародного дня "дякую" менш привабливою.
Цей день вважається одним із найбільш "ввічливих" днів у світі. У багатьох містах у Всесвітній день "дякую" проводяться ярмарки, влаштовуються освітні акції, конкурси та безліч інших розважальних заходів.
УНН зробив добірку, як можна правильно подякувати у цей день:
Ґречно дякую!
Уклінно дякую!
Красно дякую!
Файно дякую!
Щиро дякую! Щиро вдячний!
Сердечно (щиросердно) вам дякую!
Дуже дякую! Я дуже вам вдячний.
Глибоко вдячний за …!
Вельми вдячний!
Файно дякую!
Як раніше писав УНН, Зеленський висловив вдячність всім лідерам „Нормандської четвірки“.