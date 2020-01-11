Мир отмечает День благодарности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В мире отмечают Международный день благодарности или Международный день "спасибо" (International Thank You Day). Именно сегодня идеальная возможность выразить свою благодарность близким людям, передает УНН.
Всемирный день "спасибо", призванный напомнить жителям планеты о ценности хороших манер, вежливости, умение благодарить окружающих за добрые поступки, был основан по инициативе ЮНЕСКО и ООН. Впервые слово "спасибо" зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.
Существует мнение, что компания поздравительных открыток рекламировала этот праздник для увеличения своих продаж. Однако это не делает концепцию Международного дня "спасибо" менее привлекательной.
Этот день считается одним из самых "вежливых" дней в мире. Во многих городах во Всемирный день "спасибо" проводятся ярмарки, устраиваются образовательные акции, конкурсы и множество других развлекательных мероприятий.
УНН сделал подборку, как можно правильно поблагодарить в этот день:
Благодарю с уважением!
Покорнейше благодарю!
Большое спасибо!
Спасибо! Искренне благодарен!
Сердечно (чистосердечно) спасибо!
Большое спасибо! Я очень вам благодарен.
Глубоко благодарен за ...!
Весьма благодарен!
Как ранее писал УНН, Зеленский выразил благодарность всем лидерам "Нормандской четверки".