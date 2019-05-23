Свириденко залишився Уповноваженим з питань реабілітації учасників бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Шостий президент України Володимир Зеленський залишив на посаді Вадима Свириденка Уповноваженим з питань реабілітації учасників бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ, розміщений на сайті АП.
Так, Президент спочатку звільнив Свириденка з посади, визнавши такою, що втратила чинність, статтю Указу від 22 листопада 2018 року N9 386 "Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій".
Водночас в указі №319/2019 йдеться про призначення на посаду.
"Призначити Свириденка Вадима Васильовича Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій", - зазначено в тексті документу.
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Вадим Свириденко - військовий фельдшер, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни з 2014 по 2017 рік.
Як повідомляв УНН, переговорну групу по Донбасу чекають зміни.