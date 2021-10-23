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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Свинарство в Україні “згортається” - Асоціація

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За даними Державної служби статистики України, реалізація свиней на забій сільськогосподарськими підприємствами за три квартали 2021-го зросла на 13,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили аналітики Асоціації “Свинарі України”, передає УНН.

Свинарство в Україні “згортається” - Асоціація

Цитата

“Так, за аналізований період на забій спрямували 3,85 млн промислових свиней (+12,6%) середньою масою 110 кг (на 1 кг більше ніж у січні-вересні 2020-го. Сукупна жива маса тварин, реалізованих на бійні та м’ясокомбінати, склала 423,7 тис. т, що на 50 тис. т чи 13,3% більше, ніж за три чверті 2020-го. При цьому приріст обсягів вирощування промислової свинини менший — 9,8% чи 39,4 тис. т. Отже, з 441,8 тис. т отриманого сільгосппідприємствами приросту живої маси свиней 96% спрямували на забій. “Зменшення „зазору“ між цими показниками зазвичай не передвіщає розвитку виробництва у подальшому”, — прокоментували в АСУ.

Аналітики не вважають такий приріст позитивним сигналом ситуації в галузі свинарства.

“Так, в 11 з 24 регіонів України обсяги забою свинини перевищили її вирощування, що свідчить про поступове вирізання поголів’я — „згортання“ діяльності промислових свиногосподарств”, — додали в АСУ.

Підтвердженням відповідної гіпотези слугує і скорочення приросту промислового поголів’я до 3,8% проти понад 12% на початку року. А значить, незабаром підтримувати внутрішню пропозицію на рівні першої половини 2021-го вже не вдасться, констатують представники профільної асоціації.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

До слова

У світі дедалі більше пропагують відмову від споживання свинини. Свиней заводять як домашніх улюбленців.

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