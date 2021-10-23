Свиноводство в Украине "сворачивается" - Ассоциация

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27728 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 58755 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77289 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231200 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132371 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400722 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316809 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215448 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245132 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255708 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 10230 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 11291 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21952 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 4584 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10081 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 422 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10134 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140281 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231200 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400722 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13365 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22117 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50993 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75353 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60211 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Свиноводство в Украине "сворачивается" - Ассоциация

Киев • УНН

 • 38896 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. По данным Государственной службы статистики Украины, реализация свиней на убой сельскохозяйственными предприятиями за три квартала 2021-го выросла на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", передает УНН.

Свиноводство в Украине "сворачивается" - Ассоциация

Цитата

"Так, за анализируемый период на убой направили 3,85 млн промышленных свиней (+ 12,6%) средней массой 110 кг (на 1 кг больше чем в январе-сентябре 2020-го. Совокупная живая масса животных, реализованных на бойне и мясокомбинатах, составила 423,7 тыс. т, что на 50 тыс. т или 13,3% больше, чем за три четверти 2020-го. При этом прирост объемов выращивания промышленной свинины меньше - 9,8% или 39,4 тыс. т. Следовательно, с 441,8 тыс. т полученного сельхозпредприятиями прироста живой массы свиней 96% направили на убой. "Уменьшение" зазора "между этими показателями обычно не предвещает развития производства в дальнейшем", - прокомментировали в АСУ.

Аналитики не считают такой прирост позитивным сигналом ситуации в отрасли свиноводства.

"Так, в 11 из 24 регионов Украины объемы забоя свинины превысили ее выращивание, что свидетельствует о постепенном вырезании поголовья - "сворачивании" деятельности промышленных свинохозяйств", - добавили в АСУ.

Подтверждением соответствующей гипотезы служит и сокращение прироста промышленного поголовья до 3,8% против более 12% в начале года. А значит, вскоре поддерживать внутреннее предложение на уровне первой половины 2021-го уже не удастся, констатируют представители профильной ассоциации.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

К слову

В мире все больше пропагандируют отказ от потребления свинины. Свиней заводят как домашних любимцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06