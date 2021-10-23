Свиноводство в Украине "сворачивается" - Ассоциация

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"Так, за анализируемый период на убой направили 3,85 млн промышленных свиней (+ 12,6%) средней массой 110 кг (на 1 кг больше чем в январе-сентябре 2020-го. Совокупная живая масса животных, реализованных на бойне и мясокомбинатах, составила 423,7 тыс. т, что на 50 тыс. т или 13,3% больше, чем за три четверти 2020-го. При этом прирост объемов выращивания промышленной свинины меньше - 9,8% или 39,4 тыс. т. Следовательно, с 441,8 тыс. т полученного сельхозпредприятиями прироста живой массы свиней 96% направили на убой. "Уменьшение" зазора "между этими показателями обычно не предвещает развития производства в дальнейшем", - прокомментировали в АСУ.

Аналитики не считают такой прирост позитивным сигналом ситуации в отрасли свиноводства.

"Так, в 11 из 24 регионов Украины объемы забоя свинины превысили ее выращивание, что свидетельствует о постепенном вырезании поголовья - "сворачивании" деятельности промышленных свинохозяйств", - добавили в АСУ.

Подтверждением соответствующей гипотезы служит и сокращение прироста промышленного поголовья до 3,8% против более 12% в начале года. А значит, вскоре поддерживать внутреннее предложение на уровне первой половины 2021-го уже не удастся, констатируют представители профильной ассоциации.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

К слову

В мире все больше пропагандируют отказ от потребления свинины. Свиней заводят как домашних любимцев.