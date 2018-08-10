Свідок вбивства Нємцова побореться за титул "Міс Україна-Всесвіт"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Модель Ганна Дурицька, яка є основним свідком у справі про вбивство російського політика Бориса Нємцова, побореться за титул "Міс Україна-Всесвіт". Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram конкурсу.
Дурицьку характеризують як творчу особистість, яка любить подорожувати, відвідувати музеї і виставки.
"Найголовніше захоплення дівчини - література, вивчення іноземних мов, світової культури та мистецтва. За освітою Ганна - психолог, вільно володіє двома іноземними мовами. Регулярно займається улюбленим видом спорту - верховою їздою", - йдеться в акаунті конкурсу.
Нагадаємо, 55-річний опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в ніч на 28 лютого на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. Свідком вбивства стала громадянка України Г.Дурицька.
Як повідомляв УНН, Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу біля посольства РФ в Україні ім'ям російського опозиційного політика Бориса Нємцова.