Свидетельница убийства Немцова поборется за титул "Мисс Украина-Вселенная"

Дурицкую характеризуют как творческую личность, которая любит путешествовать, посещать музеи и выставки.

“Самое главное увлечение девушки — литература, изучение иностранных языков, мировой культуры и искусства. По образованию Анна — психолог, свободно владеет двумя иностранными языками. Регулярно занимается любимым видом спорта — верховой ездой”, — говорится в аккаунте конкурса.

Напомним, 55-летний оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Свидетелем убийства стала гражданка Украины А.Дурицкая.

Как сообщал УНН, Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле посольства РФ в Украине именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова.