Свидетельница убийства Немцова поборется за титул "Мисс Украина-Вселенная"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Модель Анна Дурицкая, которая является основным свидетелем по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, поборется за титул "Мисс Украина-Вселенная". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram конкурса.
Дурицкую характеризуют как творческую личность, которая любит путешествовать, посещать музеи и выставки.
“Самое главное увлечение девушки — литература, изучение иностранных языков, мировой культуры и искусства. По образованию Анна — психолог, свободно владеет двумя иностранными языками. Регулярно занимается любимым видом спорта — верховой ездой”, — говорится в аккаунте конкурса.
Напомним, 55-летний оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Свидетелем убийства стала гражданка Украины А.Дурицкая.
Как сообщал УНН, Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле посольства РФ в Украине именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова.