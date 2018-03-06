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Свідок: пілотам вертольотів з Януковичем на борту давали наказ повернутися у Харків

Свідок: пілотам вертольотів з Януковичем на борту давали наказ повернутися у Харків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Пілотам двох вертольотів, на борту яких 22 лютого 2014 року мав перебував екс-президент України Віктор Янукович, давався наказ повернутися у Харків, а в іншому випадку до них могли застосуватися засоби примусової посадки. Про це сьогодні в Оболонському районному суді Києва на допиті в статусі свідка у справі про державну зраду В.Януковича заявив старший штурман підприємства “Украерорух” Андрій Чертков, передає кореспондент УНН.

“Я отримав інформацію від диспетчера „Украероцентр“ (максимально до тексту): „За рішенням голови Верховної ради України два вертольоти повернути на аеродром вильоту — місто Харків“... Так як ці борти знаходилися на секторі польотної інформації обслуговування міста Харків, ми повідомили працівникам, щоб ті довели цю інформацію до екіпажів вертольотів”, — сказав А.Чертков.

За його словами, екіпажам інформація була доведена старшим диспетчером, який при розмові з екіпажем зазначив, що “у іншому випадку буде підйом чергових сил”. При цьому свідок пояснив, що ці сили застосовуються для примусової посадки літаків-порушників і здійснюють військові літаки.

“Після цього, пілот взяв час на роздум для прийняття рішення. Наскільки я пам'ятаю, один борт почав розвертатися на зворотній курс, а інший сказав, що йому не вистачає палива і він іде на Донецьк”, — зазначив А.Чертков.

Після того як командир доповів про причину неможливості повернення, питання щодо міста та часу посадки було знято.

Також він зауважив, що ця інформація не несла ніякої загрози для вертольотів і їхніх пасажирів. Відповідаючи на запитання, чи могла б застосуватися зброя проти вертольотів, Чертков сказав: “Ні в якому разі! Це — крайній випадок, який може застосовуватися”.

Як повідомляв УНН, 6 березня суд продовжив розгляд справи про державну зраду Віктора Януковича.

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