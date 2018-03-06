Свидетель: пилотам вертолетов с Януковичем на борту давали приказ вернуться в Харьков

“Я получил информацию от диспетчера „Украэроцентр“ (максимально к тексту): „По решению председателя Верховной Рады Украины два вертолета вернуть на аэродром вылета — город Харьков“... Так как эти борта находились на секторе полетной информации обслуживания города Харьков, мы сообщили работникам, чтобы те довели эту информацию до экипажей вертолетов”, — сказал А.Чертков.

По его словам, экипажам информация была доведена старшим диспетчером, который при разговоре с экипажем отметил, что “в противном случае будет подъем дежурных сил”. При этом свидетель пояснил, что эти силы применяются для принудительной посадки самолетов-нарушителей и осуществляются военными самолетами.

“После этого пилот взял время на размышление для принятия решения. Насколько я помню, один борт начал разворачиваться на обратный курс, а другой сказал, что ему не хватает топлива и он идет на Донецк”, — отметил А.Чертков.

После того как командир доложил о причине невозможности возврата, вопросы города и времени посадки были сняты.

Также он отметил, что эта информация не несла никакой угрозы для вертолетов и их пассажиров. Отвечая на вопрос, могло ли применяться оружие против вертолетов, Чертков сказал: “Ни в коем случае! Это — крайний случай, который может применяться”.

Как сообщал УНН, 6 марта суд продолжил рассмотрение дела о государственной измене Виктора Януковича.