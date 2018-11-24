Свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Свідок російського обвинувачення у суді Ростова-на-Дону не підтвердила свої свідчення стосовно Павла Гриба, які вона давала під час досудового слідства. Про це розповів УНН батько Павла Гриба Ігор.
“Я можу це підтвердити (про те, що свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла — ред.). Вчора виступала подруга Єршової, це мені адвокат підтвердила. Зі слів адвоката, в її свідченнях не було нічого, щоб вказувало на те, що Павло щось планував з цією Єршовою. Свідок звинувачення сказала, що "про ніякі дії я не знаю, ніхто нічого не говорив, не планував". І коли їй поставили питання: ви ж раніше давали свідчення (під час досудового слідства — ред.). Вона сказала, що в цьому не розбирається”, — розповів Ігор Гриб.
За його словами, це все вказує на те, що всі свідчення під час досудового слідства були сфальсифіковані.
“Тобто, немає ніяких доказів (вини Павла — ред.). Подивимося як буде далі”, — додав він.
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Зазначимо, що Тетяна Єршова проходить у якості свідка у справі Гриба. Слідчі наполягають, що Павло Гриб нібито схиляв 18-річну Єршову із Сочі — скоїти теракт.
Нагадаємо, 23 листопада у російському суді Ростова-на-Дону було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба, викраденого спецслужбами РФ у Білорусі і обвинуваченого у підготовці теракту у Сочі.
Наступні судові засідання 29 і 30 листопада 2018 року.
Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
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Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.