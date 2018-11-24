Свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла Гриба

ukru
Ексклюзив
07:02 • 55974 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 198665 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 497426 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 482523 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 466985 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 462636 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 332134 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268515 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 533270 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178972 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
8.8 м/с
66 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 105229 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 98627 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 102641 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 95821 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 83519 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 55977 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 450974 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 533270 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 456996 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 405987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 4233 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 175215 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 171892 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 172128 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166281 перегляди
Актуальне
Свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла Гриба

Свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла Гриба

Київ • УНН

 • 11614 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Свідок російського обвинувачення у суді Ростова-на-Дону не підтвердила свої свідчення стосовно Павла Гриба, які вона давала під час досудового слідства. Про це розповів УНН батько Павла Гриба Ігор.

“Я можу це підтвердити (про те, що свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла — ред.). Вчора виступала подруга Єршової, це мені адвокат підтвердила. Зі слів адвоката, в її свідченнях не було нічого, щоб вказувало на те, що Павло щось планував з цією Єршовою. Свідок звинувачення сказала, що "про ніякі дії я не знаю, ніхто нічого не говорив, не планував". І коли їй поставили питання: ви ж раніше давали свідчення (під час досудового слідства — ред.). Вона сказала, що в цьому не розбирається”, — розповів Ігор Гриб.

За його словами, це все вказує на те, що всі свідчення під час досудового слідства були сфальсифіковані.

“Тобто, немає ніяких доказів (вини Павла — ред.). Подивимося як буде далі”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ольга Скрипник: Обмін - це завжди гра людськими життями, але у сьогоднішніх реаліях він можливий

Зазначимо, що Тетяна Єршова проходить у якості свідка у справі Гриба. Слідчі наполягають, що Павло Гриб нібито схиляв 18-річну Єршову із Сочі — скоїти теракт.

Нагадаємо, 23 листопада у російському суді Ростова-на-Дону було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба, викраденого спецслужбами РФ у Білорусі і обвинуваченого у підготовці теракту у Сочі.
 
Наступні судові засідання 29 і 30 листопада 2018 року.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батько Гриба розповів про справу сина, його здоров'я та можливість обміну

Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91