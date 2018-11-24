Свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла Гриба

“Я можу це підтвердити (про те, що свідок обвинувачення дала свідчення на користь Павла — ред.). Вчора виступала подруга Єршової, це мені адвокат підтвердила. Зі слів адвоката, в її свідченнях не було нічого, щоб вказувало на те, що Павло щось планував з цією Єршовою. Свідок звинувачення сказала, що "про ніякі дії я не знаю, ніхто нічого не говорив, не планував". І коли їй поставили питання: ви ж раніше давали свідчення (під час досудового слідства — ред.). Вона сказала, що в цьому не розбирається”, — розповів Ігор Гриб.

За його словами, це все вказує на те, що всі свідчення під час досудового слідства були сфальсифіковані.

“Тобто, немає ніяких доказів (вини Павла — ред.). Подивимося як буде далі”, — додав він.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ольга Скрипник: Обмін - це завжди гра людськими життями, але у сьогоднішніх реаліях він можливий

Зазначимо, що Тетяна Єршова проходить у якості свідка у справі Гриба. Слідчі наполягають, що Павло Гриб нібито схиляв 18-річну Єршову із Сочі — скоїти теракт.

Нагадаємо, 23 листопада у російському суді Ростова-на-Дону було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба, викраденого спецслужбами РФ у Білорусі і обвинуваченого у підготовці теракту у Сочі.



Наступні судові засідання 29 і 30 листопада 2018 року.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батько Гриба розповів про справу сина, його здоров'я та можливість обміну

Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.