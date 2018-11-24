Свидетель обвинения дала показания в пользу Павла Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Свидетель российского обвинение в суде Ростова-на-Дону не подтвердила свои показания относительно Павла Гриба, которые она давала во время досудебного следствия. Об этом рассказал УНН отец Павла Гриба Игорь.
"Я могу это подтвердить (о том, что свидетель обвинения дала показания в пользу Павла - ред.). Вчера выступала подруга Ершовой, это мне адвокат подтвердила. По словам адвоката, в ее показаниях не было ничего, чтобы указывало на то, что Павел-то планировал с этой Ершовой. Свидетель обвинения сказала, что "ни о каких действиях я не знаю, никто ничего не говорил, не планировал". И когда ей поставили вопрос: вы же раньше давали показания (во время досудебного следствия - ред.). Она сказала, что в этом не разбирается", - рассказал Игорь Гриб.
По его словам, это все указывает на то, что все показания во время досудебного следствия были сфальсифицированы.
"То есть, нет никаких доказательств (вины Павла - ред.). Посмотрим как будет дальше", - добавил он.
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Отметим, что Татьяна Ершова проходит в качестве свидетеля по делу Гриба. Следователи настаивают, что Павел Гриб якобы склонял 18-летнюю Ершову из Сочи - совершить теракт.
Напомним, 23 ноября в российском суде Ростова-на-Дону было допрошен свидетель со стороны обвинения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, похищенного спецслужбами РФ в Беларуси и обвиняемого в подготовке теракта в Сочи.
Следующие судебные заседания 29 и 30 ноября 2018 года.
Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
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Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.