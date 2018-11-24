Свидетель обвинения дала показания в пользу Павла Гриба

"Я могу это подтвердить (о том, что свидетель обвинения дала показания в пользу Павла - ред.). Вчера выступала подруга Ершовой, это мне адвокат подтвердила. По словам адвоката, в ее показаниях не было ничего, чтобы указывало на то, что Павел-то планировал с этой Ершовой. Свидетель обвинения сказала, что "ни о каких действиях я не знаю, никто ничего не говорил, не планировал". И когда ей поставили вопрос: вы же раньше давали показания (во время досудебного следствия - ред.). Она сказала, что в этом не разбирается", - рассказал Игорь Гриб.

По его словам, это все указывает на то, что все показания во время досудебного следствия были сфальсифицированы.

"То есть, нет никаких доказательств (вины Павла - ред.). Посмотрим как будет дальше", - добавил он.



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Отметим, что Татьяна Ершова проходит в качестве свидетеля по делу Гриба. Следователи настаивают, что Павел Гриб якобы склонял 18-летнюю Ершову из Сочи - совершить теракт.

Напомним, 23 ноября в российском суде Ростова-на-Дону было допрошен свидетель со стороны обвинения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, похищенного спецслужбами РФ в Беларуси и обвиняемого в подготовке теракта в Сочи.



Следующие судебные заседания 29 и 30 ноября 2018 года.

Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.



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Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.