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Свідки ДТП хотіли здійснити самосуд над нетверезим водієм у середмісті Черкас

Київ • УНН

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ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Черкасах нетверезий водій автомобіля “Мерседес” скоїв наїзд на громадянина 1962 року народження. Свідки події хотіли здійснити над ним самосуд, повідомила УНН-Центр в коментарі речниця Патрульної поліції Черкас Зоя Вовк.

Свідки ДТП хотіли здійснити самосуд над нетверезим водієм у середмісті Черкас

Повідомлення про ДТП, в результаті якої постраждалого пішохода було госпіталізовано з закритою черепно-мозковою травмою та іншими ушкодженнями до лікарні швидкої допомоги, надійшло до Патрульної поліції о 20:38.

Водій, який скоїв наїзд, був освідуваний на місці пригоди, кількість алкоголю в крові склала 1,14 проміле. Ним виявився депутат обласної ради Олександр Рибченко. Свідки ДТП ледь не вчинили над ним самосуд та пошкодили автомобіль.

За даними УНН-Центр це не перше таке порушення депутата, раніше його вже притягували за нетверезе водіння.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

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