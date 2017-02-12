Свідки ДТП хотіли здійснити самосуд над нетверезим водієм у середмісті Черкас
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Черкасах нетверезий водій автомобіля “Мерседес” скоїв наїзд на громадянина 1962 року народження. Свідки події хотіли здійснити над ним самосуд, повідомила УНН-Центр в коментарі речниця Патрульної поліції Черкас Зоя Вовк.
Повідомлення про ДТП, в результаті якої постраждалого пішохода було госпіталізовано з закритою черепно-мозковою травмою та іншими ушкодженнями до лікарні швидкої допомоги, надійшло до Патрульної поліції о 20:38.
Водій, який скоїв наїзд, був освідуваний на місці пригоди, кількість алкоголю в крові склала 1,14 проміле. Ним виявився депутат обласної ради Олександр Рибченко. Свідки ДТП ледь не вчинили над ним самосуд та пошкодили автомобіль.
За даними УНН-Центр це не перше таке порушення депутата, раніше його вже притягували за нетверезе водіння.
На місці події працює слідчо-оперативна група.