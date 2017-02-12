Свидетели ДТП хотели осуществить самосуд над пьяным водителем в центре Черкасс

Сообщение о ДТП, в результате которого пострадали пешеходы и были госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями в больницу скорой помощи, поступило в патрульную полицию в 20:38.

Водитель, совершивший наезд, был освидетельствован на месте происшествия, количество алкоголя в крови составило 1,14 промилле. Им оказался депутат областного совета Александр Рыбченко. Свидетели ДТП чуть не совершили над ним самосуд и повредили автомобиль.

По данным УНН-Центр это не первое такое нарушение депутата, ранее его уже привлекали за нетрезвое вождение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.