Суїцид у Рівному намагався скоїти колишній в'язень
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Патрульна поліція повідомила деталі спроби суїциду в Рівному. Подробиці кореспонденту УНН розповіли у прес-службі патрульної поліції.
Самогубством погрожував 35 річний чоловік, який нещодавно звільнився з тюрми. У руках він тримав скло.
Затримали чоловіка вже на вулиці, коли той намагався втекти від патрульних.
Щоб він не скалічив себе й інших, довелось одягнути кайданки. Після цього його передали медикам.
Відомо, що чоловік нещодавно сидів за ґратами за грабежі.
Нагадаємо, на вулиці Студентській вчора, 1 січня, о 16:00, чоловік хотів зістрибнути з даху.