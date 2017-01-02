Суїцид у Рівному намагався скоїти колишній в'язень

Самогубством погрожував 35 річний чоловік, який нещодавно звільнився з тюрми. У руках він тримав скло.

Затримали чоловіка вже на вулиці, коли той намагався втекти від патрульних.

Щоб він не скалічив себе й інших, довелось одягнути кайданки. Після цього його передали медикам.

Відомо, що чоловік нещодавно сидів за ґратами за грабежі.

Нагадаємо, на вулиці Студентській вчора, 1 січня, о 16:00, чоловік хотів зістрибнути з даху.