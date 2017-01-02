Суицид в Ровно пытался совершить бывший узник
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 января. УНН. Патрульная полиция сообщила детали попытки суицида в Киеве. Подробности корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Самоубийством угрожал 35 летний мужчина, который недавно освободился из тюрьмы. В руках он держал стекло.
Задержали мужчину уже на улице, когда тот пытался уйти от патрульных.
Чтобы он не покалечил себя и других, пришлось одеть наручники. После этого его передали медикам.
Известно, что мужчина недавно сидел за решеткой за грабежи.
Напомним, на улице Студенческой вчера, 1 января, в 16:00, мужчина хотел спрыгнуть с крыши.