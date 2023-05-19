Сутички у центральній Нігерії: 85 загиблих та тисячі переселених

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Більш як 3000 людей були переміщені в центральній Нігерії після того, як щонайменше 85 людей були вбиті в сутичках між скотарями та фермерами, повідомили в четвер чиновники, пише AFP, передає УНН.

Деталі 

Згідно з місцевими джерелами та очевидцями, з кількох селищ у районі Мангу штату Плато, які все ще були охоплені насильством у четвер, місцеві тікали.

"Вісімдесят п'ять тіл знайдено", - сказав AFP голова ради місцевого уряду Дапут Міністр Даніель.

Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (NEMA) повідомило, що в результаті насильства тисячі людей були переміщені, а сотні будинків зруйновані.

"Ми отримали загальну кількість 3683 переміщених", - сказав Юджин Найлонг, регіональний координатор NEMA, AFP, зазначивши, що надзвичайна допомога вже на шляху до тих, хто її потребує.

Понад 720 будинків були частково або повністю зруйновані, додав він. Станом на четвер кількість постраждалих залишалася незрозумілою.

Доповнення 

Криза є лише одним із багатьох викликів безпеці, з якими зіткнувся обраний президент Нігерії Бола Тінубу.

Залишається незрозумілим, що стало причиною нападів цього тижня в Мангу, але вбивства між пастухами та фермерами часто перетворюються на набіги озброєних банд.

Поліція повідомила, що п'ятьох людей заарештували у зв'язку з насильством.

Однак депутат, який представляє Мангу та сусідній Боккос у палаті представників, сказав, що в цьому районі все ще існує напруженість.

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