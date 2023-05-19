Столкновения в центральной Нигерии: 85 погибших и тысячи переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Более 3000 человек были перемещены в центральной Нигерии после того, как по меньшей мере 85 человек были убиты в столкновениях между скотоводами и фермерами, сообщили в четверг чиновники, пишет AFP, передает УНН.
Детали
Согласно местным источникам и очевидцам, из нескольких деревень в районе Мангу штата Плато, которые все еще были охвачены насилием в четверг, местные жители бежали.
"Восемьдесят пять тел найдено", - сказал AFP председатель совета местного правительства Дапут Министр Даниэль.
Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) сообщило, что в результате насилия тысячи людей были перемещены, а сотни домов разрушены.
"Мы получили общее количество 3683 перемещенных", - сказал Юджин Найлонг, региональный координатор NEMA, AFP, отметив, что чрезвычайная помощь уже на пути к тем, кто в ней нуждается.
Более 720 домов были частично или полностью разрушены, добавил он. По состоянию на четверг количество пострадавших оставалось неясным.
Дополнение
Кризис является лишь одним из многих вызовов безопасности, с которыми столкнулся избранный президент Нигерии Бола Тинубу.
Остается неясным, что стало причиной нападений на этой неделе в Мангу, но убийства между пастухами и фермерами часто превращаются в набеги вооруженных банд.
Полиция сообщила, что пять человек были арестованы в связи с насилием.
Однако депутат, представляющий Мангу и соседний Боккос в палате представителей, сказал, что в этом районе все еще существует напряженность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятнадцать детей утонули, еще 25 пропали без вести из-за трагедии на лодке в Нигерии