Сутички у міськраді Конотопа: поліція розшукує одного зі зловмисників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Поліція встановлює особу та місце перебування чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тілесних ушкоджень правоохоронцю. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
"Головним управлінням Національної поліції в Сумській області встановлюється особа чоловіка та місце його перебування, який підозрюється у вчиненні хуліганських дій, опору, спричинення тілесних ушкоджень та посягання на життя працівників правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що розшукуваний 26 липня у приміщенні Конотопської міської ради завдав тілесні ушкодження працівникам поліції за допомогою металевого прута, свердла, і втік з місця злочину.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, 348 КК України.
Нагадаємо, 26 липня у місті Конотоп Сумської області на черговій сесії міськради між прибічниками та опонентами міського голови виник конфлікт. У розпал суперечок у сесійну залу увірвалася група молодиків, озброєна металевими прутами та молотками. Співробітники поліції, щоб не допустити жертв серед громадян, відтіснили молодиків та застосували щодо них відповідні засоби обмеження волі.
Результат сутичок - 12 потерпілих працівників поліції та 9 цивільних осіб, з них 1 депутат та 1 журналіст. До поліції надійшло 39 звернень. Усіх їх внесли до Єдиного обліку. У відділ поліції для з'ясування обставин доставили 49 осіб. Чотирьом особам, яких затримали в порядку ст. 208 КПК України, оголосили про підозру.