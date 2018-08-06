Стычки в горсовете Конотопа: полиция разыскивает одного из злоумышленников

"Главным управлением Национальной полиции в Сумской области устанавливается личность мужчины и место его нахождения, который подозревается в совершении хулиганских действий, сопротивления, причинение телесных повреждений и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что разыскиваемый 26 июля в помещении Конотопского городского совета нанес телесные повреждения работникам полиции с помощью металлического прута, сверла, и скрылся с места преступления.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, 348 УК Украины.

Напомним, 26 июля в городе Конотоп Сумской области на очередной сессии горсовета между сторонниками и оппонентами городского головы возник конфликт. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодых людей и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.

Результат столкновений - 12 пострадавших полицейских и 9 гражданских лиц, из них 1 депутат и 1 журналист. В полицию поступило 39 обращений. Все они внесли в Единый учета. В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставили 49 человек. Четырем лицам, которых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, объявили о подозрении.