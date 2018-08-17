Сутички у Конотопській міськраді: затримали ще одного зі зловмисників

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підозрюваного у спричинення тяжких тілесних ушкоджень поліцейському під час сутичок у Конотопській міськраді, якого раніше оголосили у розшук, затримали. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Сумській області, передає УНН.