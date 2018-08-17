Сутички у Конотопській міськраді: затримали ще одного зі зловмисників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підозрюваного у спричинення тяжких тілесних ушкоджень поліцейському під час сутичок у Конотопській міськраді, якого раніше оголосили у розшук, затримали. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Сумській області, передає УНН.
"Розшукуваного затримано в Києві. Викриття стало для нього повною несподіванкою. Під час затримання він чинив активний супротив, намагаючись втекти. Встановлено, що він спортсмен, студент одного з місцевих вищих навчальних закладів, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Майже місяць він переховувався у Києві, застосовуючи засоби конспірації", - йдеться в повідомленні.
Під час розслідування, яке розпочали через ці події, вдалося здобути фото зловмисника, який пробив голову поліцейському металевим свердлом.
"З метою встановлення особи зловмисника даний знімок був розповсюджений в людних місцях, засобах масової інформації тощо. На розшук були зорієнтовані всі підрозділи Національної поліції України, зокрема працівники Департаменту внутрішньої безпеки, карний розшук та слідче управління ГУНП в Сумській області. Поліцією спільно з прокуратурою Сумської області проведений великий комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів", - розповіли в поліції.
Наразі молодика затримали відповідно до статті 208 КПК України. До суду внесли клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику оголосили підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України - це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, сутички у Конотопській міськраді сталися 26 липня під час черговій сесії. Конфлікт виник між прибічниками та опонентами міського голови. У розпал суперечок у сесійну залу увірвалася група молодиків, озброєна металевими прутами та молотками. Співробітники поліції, щоб не допустити жертв серед громадян, відтіснили молодиків та застосували щодо них відповідні засоби обмеження волі.
Під час сутичок постраждали 12 працівників, один з них отримав серйозні тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми. Правоохоронець був прооперований і досі знаходиться на лікуванні. Чоловіка, якого підозрюють у спричиненні цих тілесних ушкоджень правоохоронцю, оголосили в розшук. Також постраждали 9 цивільних осіб, з яких 1 депутат та 1 журналіст.