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Стычки в Конотопском горсовете: задержали еще одного из злоумышленников

Киев • УНН

 • 7817 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Подозреваемого в причинение тяжких телесных повреждений полицейскому во время столкновений в Конотопской горсовете, которого ранее объявили в розыск, задержали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Сумской области, передает УНН.

Стычки в Конотопском горсовете: задержали еще одного из злоумышленников

"Разыскиваемый задержан в Киеве. Разоблачение стало для него полной неожиданностью. Во время задержания он оказал активное сопротивление, пытаясь убежать. Установлено, что он спортсмен, студент одного из местных вузов, ранее привлекался к уголовной ответственности. Почти месяц он скрывался в Киеве, применяя средства конспирации", - говорится в сообщении.

В ходе расследования, которое начали из-за этих событий, удалось получить фото злоумышленника, который пробил голову полицейскому металлическим сверлом.

"С целью установления личности злоумышленника данный снимок был распространен в людных местах, средствах массовой информации. На розыск были ориентированы все подразделения Национальной полиции Украины, в частности работники Департамента внутренней безопасности, уголовный розыск и следственное управление ГУНП в Сумской области. Полицией совместно с прокуратурой Сумской области проведен большой комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий", - рассказали в полиции.

Сейчас парня задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. В суд внесли ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику объявили подозрение по статье 348 Уголовного кодекса Украины - это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, стычки в Конотопской горсовете произошли 26 июля во время очередной сессии. Конфликт возник между сторонниками и оппонентами городского головы. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодых и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.

Во время столкновений пострадали 12 работников, один из них получил серьезные телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Правоохранитель был прооперирован и до сих пор находится на лечении. Мужчину, подозреваемого в причинении этих телесных повреждений милиционеру, объявили в розыск. Также пострадали 9 гражданских лиц, из которых 1 депутат и 1 журналист.

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