Сутички під Радою: затриманий мітингувальник був у стані легкого алкогольного сп'яніння

"На теперішній час на площі приблизно 1000 мітингувальників. В ході сутичок, які відбулись, одного було затримано, на даний час він знаходиться в районному управлінні. Його буде затримано за статтею 208 КПК за статтею 305 КК – це нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції. Крім того, було проведено тест. В нього стан алкогольного сп’яніння легкий, приблизно 1 проміле, йому буде надана правова і медична допомога, якщо він потребує", - повідомив Крищенко.



Він зазначив, що мітингувальник розпилив газовий балончик в поліцейського. Більше затриманих поки немає.



За словами Крищенка, на даний момент є троє постраждалих поліцейських.



"Три особи. Один від газового балончику, інші отримали ушкодження під час штовханини, це легкі ушкодження", - заявив він.



"Ми не будемо конфліктувати, підсилювати конфронтацію. Але спроби штурму Верховної ради – це незаконно, це не допустимо, поліція цього не допустить", - зазначив Крищенко.



Нагадаємо, внаслідок сутички під Верховною Радою України постраждали двоє правоохоронців - в одного закрита черепно-мозкова травма, в іншого - опіки очей від сльозогінного газу.



