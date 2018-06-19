Сутички під Радою: затриманий мітингувальник був у стані легкого алкогольного сп'яніння
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради України одного мітингувальника затримали. Про це під ВРУ повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
"На теперішній час на площі приблизно 1000 мітингувальників. В ході сутичок, які відбулись, одного було затримано, на даний час він знаходиться в районному управлінні. Його буде затримано за статтею 208 КПК за статтею 305 КК – це нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції. Крім того, було проведено тест. В нього стан алкогольного сп’яніння легкий, приблизно 1 проміле, йому буде надана правова і медична допомога, якщо він потребує", - повідомив Крищенко.
Він зазначив, що мітингувальник розпилив газовий балончик в поліцейського. Більше затриманих поки немає.
За словами Крищенка, на даний момент є троє постраждалих поліцейських.
"Три особи. Один від газового балончику, інші отримали ушкодження під час штовханини, це легкі ушкодження", - заявив він.
"Ми не будемо конфліктувати, підсилювати конфронтацію. Але спроби штурму Верховної ради – це незаконно, це не допустимо, поліція цього не допустить", - зазначив Крищенко.
Нагадаємо, внаслідок сутички під Верховною Радою України постраждали двоє правоохоронців - в одного закрита черепно-мозкова травма, в іншого - опіки очей від сльозогінного газу.