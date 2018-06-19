Столкновения под Радой: задержанный митингующий был в состоянии легкого алкогольного опьянения

"В настоящее время на площади примерно 1000 митингующих. В ходе столкновений, которые произошли, одного задержали, в настоящее время он находится в районном управлении. Он будет задержан по статье 208 УПК по статье 305 УК - это нанесение телесных повреждений работнику полиции. Кроме того, был проведен тест. У него легкое состояние алкогольного опьянения, примерно 1 промилле, ему будет предоставлена правовая и медицинская помощь, если он нуждается", - сообщил Корищенко.



Он отметил, что митингующие распылил газовый баллончик в полицейского. Более задержанных пока нет.



По словам Крищенко, на данный момент трое пострадавших полицейских.



"Три человека. Один от газового баллончика, другие получили повреждения во время потасовки, это легкие повреждения", - заявил он.



"Мы не будем конфликтовать, усиливать конфронтацию. Но попытки штурма Верховной Рады - это незаконно, это не допустимо, полиция этого не допустит", - отметил Крищенко.



Напомним, в результате столкновения под Верховной Радой Украины пострадали двое правоохранителей - у одного закрытая черепно-мозговая травма, у другого - ожоги глаз от слезоточивого газа.



