Сутички під Радою: за медичною допомогою звернулись вісім поліцейських

"Вісім поліцейських звернулися за допомогою, щодо цивільних, по інформації від лікарів, поки що два є, незначні подряпини. Поліцейські, на щастя, також мають незначні тілесні ушкодження і постраждалі від газу", - повідомив Крищенко.



Всього наразі затримано дві людини, наразі збираються докази для того, щоб дати оцінку їх діям.



"Дві особи затримали, наразі одна вже затримана в рамках статті 208 КПК по 345 КК. Одна особня затримана і одну особу доставили, який хватав поліцейського за спорядження, намагався витягнути зі строю. Зараз збираються докази і будемо давати його діям оцінку", - зазначив голова київської поліції.



Нагадаємо, речник МВД Артем Шевченко заявляв, що у випадку прориву мітингувальників до будівлі Верховної Ради України, правоохоронці діятимуть в рамках закону.



