Сутички під Радою: за медичною допомогою звернулись вісім поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На даний момент вісім правоохоронців звернулись за медичною допомогою в результаті сутичок під будівлею Верховної ради України. Про це під ВРУ повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
"Вісім поліцейських звернулися за допомогою, щодо цивільних, по інформації від лікарів, поки що два є, незначні подряпини. Поліцейські, на щастя, також мають незначні тілесні ушкодження і постраждалі від газу", - повідомив Крищенко.
Всього наразі затримано дві людини, наразі збираються докази для того, щоб дати оцінку їх діям.
"Дві особи затримали, наразі одна вже затримана в рамках статті 208 КПК по 345 КК. Одна особня затримана і одну особу доставили, який хватав поліцейського за спорядження, намагався витягнути зі строю. Зараз збираються докази і будемо давати його діям оцінку", - зазначив голова київської поліції.
Нагадаємо, речник МВД Артем Шевченко заявляв, що у випадку прориву мітингувальників до будівлі Верховної Ради України, правоохоронці діятимуть в рамках закону.